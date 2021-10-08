Eşini öldürüp tandırda yakan kadın korkunç anları tek tek anlattı: Ceset kokusunu bastırmak için...





CESEDİ VE YANINDAKİ EŞYALARI TUTUŞTURDU

Ramazan Yılmaz'ın cansız bedenini evinin bahçesine indirdiğini, bahçede yatacak olursa etrafta herkesin görebileceğini düşündüğünden cesedi evin altındaki oda şeklindeki tandır fırınına götürdüğünü söyleyen Emel Gür, daha sonra evde kan izleri olan yerleri temizlediğini, halıyla birlikte kan olan ne varsa cesedin üstüne attığını, orada bulunan kağıtlarla cesedi ve yanındaki eşyaları tutuşturduğunu ve tandırın üzerini sacla kapattığını belirtti. Olay sırasında kızı ve küçük oğlunun evde olduğunu, küçük oğlunun olayları gördüğünü, Antalya'dan gelen büyük oğluna da yaşananları anlattığını söyleyen Emel Gür, kızına ise babasının evden gittiğini söylediğini ifade etti.



CESEDİN KÜL OLAN KISIMLARINI EL ARABASINA KOYDU

Ramazan Yılmaz'a ait telefonu, Eğirdir Gölü'ne attığını belirten Gür, telefon burada bulunursa Yılmaz'ın intihar ettiğinin düşünüleceğini belirtti. Eve geri döndüğünde Ramazan Yılmaz'ın cesedinin yanmaya devam ettiğini, ara sıra paspaslar ve battaniyelerle ateşi beslediğini, cesedin yanıp kül olan kısımlarını el arabasının içerisine koyduğunu, ancak o el arabasını tandırdan çıkarmadığını, planının sabaha kadar cesedin yanması olduğunu daha sonra da kalan parçalarını çuvala koyarak bahçedeki su kuyusuna atmayı düşündüğünü, ceset kokusunu bastırmak için de etrafta bulduğu plastik çaputu ateşe atarak yaktığını söyledi.



TELEVİZYON İZLEYİP ÇAY İÇTİK

Akşam olduktan sonra kızı ve oğluyla oturup televizyon izleyip çay içtiklerini, daha sonra uyuduklarını anlatan Emel Gür, sabah olmadan gece karanlığında cesedi çuvala koymak için uyandığını, Antalya'da yaşayan oğlunun geldiğini, kendisine babasına ulaşamadığını ve nerede olduğunu sorduğunu, bunun üzerine de oğluna olup biteni anlattığını belirtti. Olayla ilgili dava ileriki günlerde görülecek.