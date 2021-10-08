10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: İktidara geldiğimizde...

HEZİMETLERİN BAŞKANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz. O zaman sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür" dedi.

BOŞ VAATLERDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu ayrıca, "O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Geleceğiz, beraber geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Türkiye'yi sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi, çölün içindeki güzel bir vaha haline getirmek istiyoruz.

Herkesin yeşillikler altına uzanıp suyunu içtiği, gökyüzüne baktığı zaman sonsuzluğu keşfettiği, Merak duygusunu büyüttüğümüz bir kültür, sanat dünyası inşa etmek istiyoruz. Elbette biz bunun siyaseten felsefesini yapacağız. Sizler yol gösterdiğinizde biz de onun gereğini yapacağız. İnşallah bir kusur etmemişizdir. Hatalı bir şey söylememişizdir." şeklinde konuştu.