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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ardından Üsküdar’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne geçti.

    DHA
    AA
    Cuma sonrası vatandaşlarla sohbet etti
    12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

    Cuma sonrası vatandaşlarla sohbet etti


    Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.




    Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.



    KABİR ZİYARETLERİNDE BULUNDU
    Başkan Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

    Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.





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