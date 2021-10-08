Binali Yıldırım, kendisine "Ne iş yapıyorsun?" diye soran anaokulu öğrencisine "İş arıyorum" dedi

Sempati Sosyal Tesisi'nin oldukça sempatik olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.