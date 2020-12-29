Yıl sonu değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Toplantıda, Kılıçdaroğlu'na "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.





Kılıçdaroğlu bu soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.