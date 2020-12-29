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    • 29.12.2020 17:31
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    lideri Kemal 'ndan cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması: "Benim irademde değil"

    Son dakika haberine göre Başkanı Kemal , düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusuna, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, ’deki konuşması sırasında vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Benim irademde değil

    Yıl sonu değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal , gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Toplantıda, Kılıçdaroğlu'na "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri hatırlatılarak, adayı olup olmayacağı soruldu.

    Kılıçdaroğlu bu soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' şeklinde cevap verdi.

    Kılıçdaroğlu, 'deki konuşması sırasında vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması: "Benim irademde değil"