FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanması çöküyor! 300 kişinin adını verdiler

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında 8 şüpheli itirafçı olarak yaklaşık 300 kişiyi deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 14'ü görevde 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 18'i gözaltına alınmıştı.

YAKLAŞIK 300 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri yaklaşık 300 kişiyi deşifre etti. Şüphelilerin teşhis ettikleri arasında örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin de olduğu öğrenildi. Savcılıktaki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.