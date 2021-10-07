Atık toplama merkezlerine operasyon! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iddiaları yalanladı: Belediyeden ruhsat almamış tesislere yönelik

"ATIK TOPLAYICI KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA HİÇBİR GRUBUN GİRMESİNE MÜSAADE ETMEDİK"

Gece gündüz demeden alın teri dökerek hem helal ekmeklerini kazanan hem de ülkesine katkı sunan atık toplayıcı kardeşlerimizle aramıza hiçbir grubun girmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte, daha temiz bir çevre, daha güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz."