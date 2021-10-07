CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkında bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu, "Devletin nasıl yönetildiğini görüyorsunuz. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim; 'şehit çocuğuna burs veriyoruz' diye şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar, buna 'evet' diyor musun?" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük'ten yapılan açıklamada kamu zararının olmadığı belirtildi.
Öte yandan şehit çocukları ile ilgili iddia için Müdürlük "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır" duyurusunda bulundu.