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    • 07.10.2021 12:53
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun "şehit çocuğuna burs verilmiyor" sözlerine cevap veren Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkında bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu, "Devletin nasıl yönetildiğini görüyorsunuz. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim; 'şehit çocuğuna burs veriyoruz' diye şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar, buna 'evet' diyor musun?" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük'ten yapılan açıklamada kamu zararının olmadığı belirtildi.

    Öte yandan şehit çocukları ile ilgili iddia için Müdürlük "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır" duyurusunda bulundu.

        Açıklamanın tamamı şu şekilde:

        Sn. Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda kurumumuz aleyhine yaptığı konuşmaya cevaben kamuoyu duyurumuzdur.

        Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs almak üzere;

        2016 yılından bugüne kadar toplam 1.451.545 ortaöğrenim öğrencisi burs başvurusu yapmıştır.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016-2021 yıllarında toplam 91.369 öğrenciye burs verilmiştir.

        Başvurular, öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alınmakta ve değerlendirilmektedir.

        Öğrencilerin mağdur olmamaları için beyanları esas alınarak burslar hızlı bir şekilde bağlanmakta, daha sonra beyanların SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) üzerinden kontrolü yapılmakta, beyana aykırı bir durum tespit edildiğinde burslar derhal kesilmekte ödenen miktar yasal faiziyle geri alınmaktadır.

        Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs kazanmıştır. 8 öğrencinin ise "şehit çocuğu" olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır.
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        Kılıçdaroğlu’nun burs yalanı elinde patladı
        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!
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