Son dakika: Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı!

Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı!.
Resmi Gazete'nin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 17 Eylül 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.
"YENİDEN BİSMİLLAH"
Twitter üzerinden bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH Anayasamızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Erbaş, "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." dedi.
ALİ ERBAŞ KİMDİR?
1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı.