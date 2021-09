Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Toplumu din konusunda aydınlatmak görevimiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen, 'Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir' adlı eserin tanıtım programına katıldı. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in evrensel ve bütün insanlığa hitap ettiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar varlığını devam ettirecek olması aynı zamanda onu anlama çabasının da her daim dinamik kalmasını gerektirmektedir. Her okuduğumuzda sanki yeni inmiş hissi uyandırması da bunun en büyük göstergesidir. Bu yüzden müminler onun evrensel mesajını en ideal ve en doğru şekilde anlaşılmasını bir iman ve kulluk sorumluluğu olarak telakki etmişler ve sürekli, 'daha ne gibi hikmetler bulabiliriz' diye anlama çabası içerisine girmişlerdir. Bu sorumluluğun bilinciyle Asrı Saadet'ten bu yana Müslümanlar Kur'an'ın mana derinliklerini keşfetmeye ve onu doğru bir şekilde anlamaya çalışmışlardır. Bu anlama çalışması, kıyamete kadar da devam edecektir. Bu Kur'an'ın mucizesidir. Çünkü kıyamete kadar gelen tüm insanlara hitap eden bir kitaptır" dedi.



'YENİ İLMİ ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR'

Erbaş, Hazreti Muhammet'in örnekliğinde Kur'an-ı Kerim'in üstün ahlak ilkelerini insanlığa teklif etmek ve çağın sorunlarına Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri ile çözümler üretmenin Müslümanların en temel sorumluluklarından olduğunu belirtti. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak omuzlarımızdaki bu ulvi mesuliyetin ağırlığını daima hissettiğimizi açıkça ifade etmek isterim. Anayasa'da belirtilen 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevi gereği Başkanlığımız, İslam'ın ilkelerini, Kur'an'ın mesajını ve Resulü Ekrem'in sünnetini en doğru yöntem ve biçimde insanımıza ulaştırmaya çalışmaktadır. Kuruluşundan günümüze bu minvalde yayımladığı eserler ve ürettiği hizmetler esasında bu idealin belirgin bir yansımasıdır" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tefsirlerin Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak en fazla müracaat edilen ilmi kaynak konumunda olmasının mutluluk vesilesi olduğunu kaydeden Erbaş, "Ancak büyük bir hızla değişen ve gittikçe karmaşık bir hal alan günümüz dünyasında insanları son ilahi hitapla daha etkin ve daha doğru bir şekilde buluşturmak için yeni ilmi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kur'an perspektifinden bakarak, vahyin bütünlüğü içinde hayatın farklı alanlarına dair bir söylem geliştirmek, çağımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak ortadadır" dedi.



'ESER PRATİKTE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK'

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in mesajının ve hayat veren ilkelerinin; farklı bir yöntem, sade bir üslup, güncel bir lisan ve yeni bir yaklaşımla yorumlandığı 'Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir' isimli çalışmayı milletle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bu eser Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını çağımızın idrakine sunma gayretinin bir ürünüdür. Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik bir konuyla ilgili bütün ayetlerin bir araya getirilerek, Kur'an bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olmasıdır. Söz konusu kitap bir hitap olarak indirilen Kur'an olunca onun tefsiri noktasında her yöntemin bir takım eksiklikleri olacaktır. Ancak Kur'an'ın farklı surelerindeki konu bakımından birbiriyle ilişkili olan ayetlerin belli bir disiplin içerisinde ele alınıp yorumlanması pratikte büyük faydalar sağlayacak bir çalışma olarak görülmektedir. Bu yöntem bir taraftan bizlere Kur'an-ı Kerim'in mesajını insanlara bütüncül ve etkili bir şekilde ulaştırma imkanı sunarken, diğer taraftan da tikel meselelere kapsamlı bir bakış kazandırmaktadır. Ayrıca bu yöntem Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir konuda ne söylediğini bütün olarak görme ve zihinleri kurcalayan sorulara kapsamlı bir şekilde cevap verme imkanı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN