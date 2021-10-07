Boğaziçi'nde rektörün arabasında tepinen vandal için izinsiz eylem yapıldı

ERDOĞAN: BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖRİST

Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.



Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.