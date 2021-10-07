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    • 07.10.2021 18:03
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    Boğaziçi'nde rektörün arabasında tepinen vandal için izinsiz eylem yapıldı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan vandal tutuklanmıştı. Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda olanlara müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

    Rektörün arabasında tepinen vandal için eylem

    Boğaziçi üniversitesi'nde eylem sonrası tutuklanan öğrenciler için bir grup öğrenci üniversite önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Öğrencilere müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi dün gözaltına alınmıştı.

    Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

    SABIKASI KABARIK

    Aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. "Mala zarar verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit" bunlardan sadece bazıları.

    Yine eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu saptandı.

        ERDOĞAN: BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖRİST

        Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.

        Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
        Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.
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