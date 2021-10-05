Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2021 15:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 15:43
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi'nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yuvalanan vandallar, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üstüne çıkıp slogan attı. Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi’nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil

    Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden provokatif eylemler devam ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

    REKTÖRÜN ÖNÜNÜ KESTİLER
    Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı.

    Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

        ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR
        Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir öğrenci çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu.



        Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL
        Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.

        Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
        Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li vekil danışmanını meclis odasında taciz etti
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi'nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil
            SON DAKİKA