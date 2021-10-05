Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi’nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden provokatif eylemler devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.
REKTÖRÜN ÖNÜNÜ KESTİLER
Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı.
Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.