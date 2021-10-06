Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İSTİKAMET CEZAEVİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinde tutuklanması istenen şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ve 1'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Sevk edilen diğer 4 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: 10 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Ünsal'ın makam aracının önünü kesen ve aralarında makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "04.10.2021 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi.
"BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL"
Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir.
Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.