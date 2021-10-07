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    • 07.10.2021 20:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    "TABLODAKİ SAYILAR KEŞKE HİSSEDİLEBİLİR OLSA"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım" açıklamasında bulundu.

    6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU





            30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Rektörün arabasında tepinen vandal için eylem
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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