Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı





Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.



"TABLODAKİ SAYILAR KEŞKE HİSSEDİLEBİLİR OLSA"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım" açıklamasında bulundu.