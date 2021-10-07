Hastanedeki güvenlik görevlisini bayıltana kadar dövdü: Sen daha ölmedin mi?

Akşam saati olduğu için doktor olmadığını belirten hemşireye, 'Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin' diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü fark eden güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı. O sırada gözleri dönen 1'i kadın 3 saldırgan Deniz'in boğazını sıkarak kafasını 3-4 kez duvara vurdu. Aldığı darbeyle bayılıp yere yığılan güvenlik görevlisinden hıncını alamayan saldırgan yerde baygın yatan Deniz'e 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek vurmaya devam etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri saldırganı ve yanındaki iki şahsı gözaltına aldı. Güvenlik görevlisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı.





"BOĞAZIMI SIKARAK KAFAMI DUVARA 3-4 DEFA VURDU. KENDİMDEN GEÇTİM"

Olay anını anlatan Bülent Deniz, kafası duvara vurulduktan sonra kendinden geçtiğini belirterek, "Saat 20.30 sıralarında rutin olarak servisleri boşaltıyoruz. Servisleri boşaltırken arkadaşın odada olduğunu gördük. Onları her zamanki gibi dışarıya çıkardık. Daha sonra arkadaş 'Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum' dedi.