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Haberler Güncel Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yaptığının "ticaret" olduğunu savundu

Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yaptığının "ticaret" olduğunu savundu

Son dakika haberi... Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olduğu gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 2'si firari 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti. Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

14.09.2021 11:17 - Son Güncelleme: 14.09.2021 11:18
Çiftlik Bank davasında son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaptığının ticaret olduğunu savundu

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak ve Koray Hasgül ile bir müşteki katıldı.

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Çiftlik Bank davasında son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaptığının ticaret olduğunu savundu

Duruşmada, sanıklar ile müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

Çiftlik Bank davasında son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaptığının ticaret olduğunu savundu

Duruşmada bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Mehmet Aydın, savunmasını yazılı hazırladığını belirterek, mahkemede okumak istediğini söyledi.

Çiftlik Bank davasında son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaptığının ticaret olduğunu savundu

Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.

Çiftlik Bank davasında son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaptığının ticaret olduğunu savundu

Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

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