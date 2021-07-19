'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın avukatları konuştu! Mal varlığı ve bitcoin hesabı haberleri doğru mu?

'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Aydın'ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, tüm süreci ilk kez anlattı.
'TESLİM OLMAYA VİDEOYU YAYINLAMADAN 2 HAFTA ÖNCE KARAR VERDİ'
Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın'ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."
'ASIL AMACI ZARARLARI GİDERMEK'
Aydın'ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, "Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.