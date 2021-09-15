Tosuncuk Mehmet Aydın hakim karşısında! Savunması şaşkınlık yarattı...





SUİSTİMAL EDİLDİM...

"Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Beraatımı istiyorum. Eğer fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını, el konulan malvarlığımdan karşılamak isterim" açıklaması yaptı.



Öte yandan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alınmış ancak ardından serbest bırakılmıştı. Tosuncuk, Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın "Ağabeyin Türk yargısına güvenmediği için mi teslim olmadı?" sorusunu "Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım" diyerek yanıtladı.