Tosuncuk Mehmet Aydın hakim karşısında! Savunması şaşkınlık yarattı...

Türkiye'nin Tosuncuk adıyla tanıdığı Mehmet Aydın, yüzyılın vurgununu yaptı! Kurduğu Çiftlik Bank ile 2018'de tam 132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon lira topladı. Yurt dışına kaçtı. 3 yılda tam 9 ülke dolaştı.
1 Temmuz'da ise Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye yollandı. Hakkında 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen ve tutuklanan Aydın, dün hakim karşısına çıktı. Tam 4 sayfalık savunma yaptı!
SUİSTİMAL EDİLDİM...
"Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Beraatımı istiyorum. Eğer fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını, el konulan malvarlığımdan karşılamak isterim" açıklaması yaptı.
Öte yandan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alınmış ancak ardından serbest bırakılmıştı. Tosuncuk, Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın "Ağabeyin Türk yargısına güvenmediği için mi teslim olmadı?" sorusunu "Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım" diyerek yanıtladı.
PAPARA İTİRAFI
Mehmet Aydın, mağdurlardan topladığı paraları Papara aracılığıyla yurt dışına çıkardığını itiraf etmişti. Mahkemede ise "Papara isimli uygulamaya 3 milyon lira sözleşmeli para yatırdık. Onların iade edilmesi gerekiyor" dedi.
BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK
Mahkeme, dosya kapsamındaki şirketlerin mali yapısının incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Heyet, toplanan paralarla ne kadar yatırım yapıldığı, ne kadar hayvan alındığı, çiftlik, arazi ve araçların ne kadar edeceğini araştıracak.