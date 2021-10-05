3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak?

BAKAN FAHRETTİN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı: