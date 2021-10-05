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    • 05.10.2021 12:06
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    3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak?

    Birinci ve ikinci doz aşılarını yaptıran milyonlarca vatandaş 3. doz aşının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda 2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin 3. dozu aşının yaptırılıp yaptırılmamasını gündemine ekledi. Vatandaşların antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı gelecek günlerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman uygulanacağına dair açıklama yapacak. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak? İşte detaylar...

    3. doz aşı ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 3. doz BioNTech aşısıyla ilgili konuyu görüşecek. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı 3. doz aşıya dair son durumu açıklayacak. Bilindiği üzere İsrail 6 ayın sonunda antikor seviyesinin düşmesi nedeniyle 3. doz aşı kararı almıştı. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak? İşte haberin detayları

    3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Vatandaşların antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı gelecek günlerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman uygulanacağına dair açıklama yapacak.

    İşte 3. doz aşıyla ilgili son gelişmeler;

    BAKAN FAHRETTİN KOCA UYARMIŞTI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:

    3 DOZ İNAKTİF AŞI MI YOKSA 2+1 Mİ?

    "Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor.

        2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."

        ANTİKOR NE OLMALI?

        Hürriyet'in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi: "Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3'üncü doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.
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        BioNTech aşısında 3. doz kime ne zaman yapılacak?
        Haberler Güncel 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak?
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