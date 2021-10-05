Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 3. doz BioNTech aşısıyla ilgili konuyu görüşecek. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı 3. doz aşıya dair son durumu açıklayacak. Bilindiği üzere İsrail 6 ayın sonunda antikor seviyesinin düşmesi nedeniyle 3. doz aşı kararı almıştı. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz koronavirüs aşısını kimler yaptıracak? Hangi yaşlara uygulanacak? İşte haberin detayları
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Vatandaşların antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı gelecek günlerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman uygulanacağına dair açıklama yapacak.
İşte 3. doz aşıyla ilgili son gelişmeler;
BAKAN FAHRETTİN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:
3 DOZ İNAKTİF AŞI MI YOKSA 2+1 Mİ?
"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor.