Büyükada sakinleri Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto etti: Kayyum istiyoruz

Skandalların adresi olan Adalar Belediyesi'ne vatandaş isyan etti. Daha önce atların kaybolması, yolsuzluk, Adalar Belediyesi kesin hesabının 2 kez reddedilmesi, toplanmayan çöpler ve usülsüzluklere karşı çıkan CHP Adalar Belediye Meclis Üyesi M. Dündar Tıraş'ın ihraç edilmesi gibi tepki çeken organizasyonların adresi olan Adalar Belediyesi birkez daha Adalılar tarafından protesto edildi.
'BAŞKAN İSTİFA' SLOGANLARI ATILDI
Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını Büyükada sakinleri protesto etti. İlk olarak Adalar Belediyesi İlçe Meclis Toplantısı'na gelen Adalılar, toplantıda Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik konuşmasını yaparken tepki gösterdi. Tartışmanın çıktığı toplantıda Adalılar, alkışlar ve bina girişinde bulunan turnikelere vurarak toplantı salonunu terk etti. Sabah'ın haberine göre Belediye binası önünde toplanan Adalılar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganlarıyla yarın uygulanacak olan yasaya tepki gösterdi.
BAŞKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL SÖYLEM
Vatandaşın yoğun protestosuna maruz kalan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik zor anlar yaşadı. Başkan Yardımcısı Çelik protestolar esnasında skandal bir açıklama yaparak, "Daha önce Madımak'ta bizi yaktınız, bir kez daha mı yakacaksınız?" ifadelerini kullandı. Bu sözlere AK Parti ve DSP meclis üyeleri sert tepki gösterdi.