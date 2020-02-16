CHP'nin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile eşi Aslı'nın boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi. Fakat taraflar ser verdi, sır vermedi. Ankara'da yaşayan kayınpeder Hüseyin Işık ise sosyal medyadan kükredi. "Damadım metres tuttu" dedi. CHP'lileri şoke etti.
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, özel hayatıyla ilgili sessizliğini korudu.
İki çocuk annesi Aslı Işık Gül, eşini cezaevi günlerinde yalnız bırakmadı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Kayınpeder Hüseyin Işık, damadına sosyal medyadan savaş açtı.
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, özel hayatıyla ilgili sessizliğini korudu.
İki çocuk annesi Aslı Işık Gül, eşini cezaevi günlerinde yalnız bırakmadı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Kayınpeder Hüseyin Işık, damadına sosyal medyadan savaş açtı.
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