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Kayınpederi, Başkanı ’ü ihanet ve yolsuzlukla suçladı!

'nin Başkanı ile eşi Aslı'nın boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi. Fakat taraflar ser verdi, sır vermedi. 'da yaşayan kayınpeder ise kükredi. "Damadım metres tuttu" dedi. CHP'lileri şoke etti.

CHP’de kayınpeder şoku
'nin Başkanı ile eşi Aslı'nın boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi. Fakat taraflar ser verdi, sır vermedi. 'da yaşayan kayınpeder ise kükredi. "Damadım metres tuttu" dedi. CHP'lileri şoke etti.



CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, özel hayatıyla ilgili sessizliğini korudu.



İki çocuk annesi Aslı Işık Gül, eşini cezaevi günlerinde yalnız bırakmadı.



SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Kayınpeder Hüseyin Işık, damadına sosyal medyadan savaş açtı.

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