CHP tetikçisi FETÖ avukatı Mahmut Tanal'dan Emine Erdoğan üzerinden algı operasyonu! Mango yalanını utanmadan sürdürdü

Tarih 29 Mart 2015 tarihli, "Sade hayat Saray mutfağında" başlığıyla yayımlanan içerikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mutfak tercihleri ve sade yaşam üzerine önerilerini aktarıyor.





Konu Anadolu geleneği olan kurutulan sebze ve meyvelere geldiğinde Emine Erdoğan, 2013'ten 2020'ye kadar Mali Cumhurbaşkanı olarak görev yapan İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita'yla arasında geçen bir konuşmayı örnek veriyor.





6 YIL ÖNCEKİ DİYALOG

Ocak 2015'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Aminata Keita, 'en güzel mangoların kendi memleketlerinde yetiştiğini ancak bu meyvelerin çok kolay bozulmasından dolayı ihracat zor yaptıklarını' anlatıyor.



Bunun üzerine Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanının eşine, mutfaklarda meyveler fazlaysa kurutarak sakladıklarını söylüyor ve Keita'ya da mango kurusu yaparak ithalatı artırmalarını öneriyor.

Altı yıl önce iki First Lady arasında yaşanan basit bir diyalog, 2021 yılında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik itibar suikastine dönüştürüldü.





İLK KİM PAYLAŞTI?

İlk olarak Rapor isimli provokatif bir hesap tarafından "Emine Erdoğan'dan mutfakta tasarruf önerisi: Mangoyu kurutup saklayın" ifadesiyle paylaşıldı.

Yaptığı paylaşımın eski ve yanlış olduğu tepkileri gelince hesap, 10.18'de yaptığı paylaşıma 12.52'de, Emine Erdoğan'ın sözlerinin 2015 yılına ait olduğuna dair ekleme yaptı.

Ancak siyaseti yalan ve iftira üzerine kuran, vekilleri ile yöneticilerinin ağızlarından yalan düşmeyen CHP tarafından bu çarpıtma itibar suikastine dönüştürüldü.





CHP YALANA SARILDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rapor isimli hesabın paylaşımını alıntılayarak "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin yüzde 99'unun Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiye'm. Mangoyu merak ediyorum ya siz! Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor. Birileri mango kurutmayı öneriyor" ifadelerini kullandı.







Emine Erdoğan'ın sözlerine dair hiçbir sorgulama yapmayan ve olayın gerçek yüzünü araştırmayan CHP'li Tanal, Emine Erdoğan'ı hedef gösterdi.





MUHALİF MEDYA YAYDI

Bu yalan, CHP'li isimler tarafından yapılan paylaşımlar sonrası birçok muhalif medya organı tarafından da olayın gerçek yüzüne yer verilmeden haberleştirildi.







UTANMADAN HALA SAVUNUYOR!

CHP'lİ Mahmut Tanal, özür dileceği yerde bir de üste çıkarak söz konusu skandal algı operasyonuna tepki gösterenleri hedef aldı. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Troller, mango paylaşımım üzerinden yine algı peşinde. Oysa Türkiye'deki yoksulluğa dikkat çektim. Emine Erdoğan Hanımefendiyi incitme kastım yok. Bana saldıranlar acaba mango yemişler mi? Aldıkları talimat gereği mevzuyu saptırıyorlar. Emine Hanım'a da zarar veriyorlar." dedi.







KİRLİ SİCİLİ VE FETÖ SEVDASI

CHP'li Mahmut Tanal, söz konusu operasyonları olayın iç yüzünü bilmediği için bir hata olarak yapmıyor. Aksine Tanal, bir tetikçi! Öyle ki Tanal'ın daha önce de yaptığı birçok paylaşımda FETÖ'nün yayın organlarının ve bankalarının avukatlığına soyunmuştu.













Mahmut Tanal, FETÖ'nün terör yandaşı yayın organları kapatılırken, yas tutuyodu, darbeyi de perdeleyecek açıklamalar yapıyordu.







Öte yandan Tanal, "hodri meydan" diyerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal kuruluşuna para yatıracağını duyuruyordu.

















