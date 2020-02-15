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  • 15.02.2020 21:08
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 21:08

'li 'ün metres skandalı Twitter gündeminde: #CHP’deMetresSkandalı

Devletin sırlarını vatan haini firari ile birlikte deşifre eden ’li ’ün kayınpederi , hesabı Facebook üzerinden damadı Gül’e yönelik şoke eden suçlamalarda bulundu. Işık, damadının eşini aldattığını, boşanmak istediğini söylerken Gül’ü yerden yere vurdu. Işık yazısında, Gül'ün eşini aldattığını, 'metres' tuttuğunu, eşinden boşanma aşamasında olduğunu ileri sürdü. Metres skandalı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da açılan #CHP’deMetresSkandalı başlığı altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, her fırsatta kadın hakları edebiyatı yapan CHP’lilere tepki gösterdi.

CHP'li Erdem Gül'ün metres skandalı Twitter gündeminde!

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği yaptığı dönemde, 'nün TIR'larına kurduğu kumpasın görüntülerini kirli ilişkileriyle temin ederek, ile birlikte manşete taşıyan 'li ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

Gül'ün kayınbabası , damadıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulunan kayınbaba Işık, damadı Gül'ün eşini aldattığını açıkladı.

Işık'ın damadıyla ilgili, "Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu…" ifadesini kullanması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Twitter'da gündem olan paylaşım için açılan başlık altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, CHP'li Gül'e tepki gösterdi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI
CHP'li Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olduğu dönemde, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

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