Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği yaptığı dönemde, FETÖ'nün MİT TIR'larına kurduğu kumpasın görüntülerini kirli ilişkileriyle temin ederek, Can Dündar ile birlikte manşete taşıyan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

Gül'ün kayınbabası Hüseyin Işık, damadıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulunan kayınbaba Işık, damadı Gül'ün eşini aldattığını açıkladı.

Işık'ın damadıyla ilgili, "Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu…" ifadesini kullanması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Twitter'da gündem olan paylaşım için açılan başlık altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, CHP'li Gül'e tepki gösterdi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olduğu dönemde, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

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