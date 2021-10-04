29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 29 Ekim şiirleri 2021 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılı 2021 yılında etkinliklerle kutlanacak ve heyecanlı geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor, işte okulda okunacak, mesaj olarak gönderilecek, sosyal medyadan paylaşılacak en güzel şiirler...
EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.