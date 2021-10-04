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    • 04.10.2021 15:50
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 29 Ekim şiirleri 2021!

    Gündemde yoğun bir şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı kutlama yapılmamıştı ve bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılı coşkuyla kutlanacak. Okullarında okuyacak olan öğrenciler, sosya medya hesaplarından paylaşmak isteyenler için en güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 29 Ekim şiirleri 2021 haberimizde derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerinden istediklerinizi seçerek paylaşabilirsiniz, sevdiklerinize de gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 29 Ekim şiirleri 2021 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılı 2021 yılında etkinliklerle kutlanacak ve heyecanlı geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor, işte okulda okunacak, mesaj olarak gönderilecek, sosyal medyadan paylaşılacak en güzel şiirler...

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    B. Kemal ÇAĞLAR

    29 EKİM

    Cumhuriyet Bayramı

    Geldi bize ne mutlu!

    Bayraklarla donattık,

    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde,

    Al bayrak dalgalanır.

    Onun o al rengini,

    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz ekimi

    Karşılarız neşeyle,

    Çünkü bu günde erdik

    Büyük Cumhuriyete.

    Yürüyün arkadaşlar,

    Hep ileri koşalım.

    Bugün bayramımız var.

    Gelin bayramlaşalım.

        YAŞASIN CUMHURİYET

        Coşkunuz, sevinçliyiz.
        Ayrı, gayrı değiliz,
        Bütün Türkler hep biriz,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Dünyaya şeref saldık,
        Nice ülkeler aldık,
        Alnı lekesiz kaldık,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Atatürk kalbimizde,
        Yürürüz her gün biz de
        Onun çizdiği izde,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Türk, askerdir doğuştan;
        Hoşlanırız boğuştan,
        Bize anadır vatan,
        Yaşasın cumhuriyet...
        Yaşasın vatan ana,
        Bağlıyız candan ona,
        Ne mutlu Türk olana,
        Yaşasın cumhuriyet.

        29 EKİM

        En güzel günümüzdür,
        Demokrasi ürünüdür,
        Atatürk'ün eseridir,
        Yirmi Dokuz Ekimler.
        Vatandaşın hür sesi,
        Vatanımın neşesi,
        Kucaklıyor herkesi,
        Yirmi Dokuz Ekimler.
        Cumhuriyet kuruldu,
        Türk'ün sesi duyuldu,
        Törenlerle kutlandı,
        Yirmi Dokuz Ekimler.
        Fethi BOLAYIR

        CUMHURİYET'E

        Bağımsızlık, hürriyet,

        Sendedir Cumhuriyet.

        Kutluyoruz tüm millet,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Seninle mutlu vatan

        Uğrunda dökeriz kan,

        Armağansın Ata'dan,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Ulusumu yücelttin,

        Uygarlığa yönelttin,

        Yurdumu cennet ettin,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Albayrağıma sarıl,

        Aydınlat ışıl ışıl,

        Kutlasın binlerce yıl,

        Varol sen Cumhuriyet.

            CUMHURİYET BAYRAMI

            Gündüz herkes neşeli,
            Şenlik olur akşamı.
            Bayramların güzeli,
            Cumhuriyet Bayramı.

            Her bayramla bir tutmam,
            Bu bayram, büyük bayram.
            Yurtta üç gece, üç gün,
            Eğlence var, şenlik var.

            Işıklar yanar bütün
            Dalgalanır bayraklar.
            Her bayramla bir tutmam,
            Bu bayram, büyük bayram

            Necdet Rüştü EFE
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            Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık! En güzel ve anlamlı, resimli resimsiz 29 Ekim şiirleri 2021!
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