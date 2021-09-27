İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP' çelişkisi!

Akşener geçtiğimiz yıl HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmiş, ''HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'' demişti. Akşener bu açıklamasından bir yıl sonra ise ''HDP meşru bir partidir'' ifadelerini kullanarak kendisi ile çelişti.

"HDP'Yİ PKK'NIN YANI BAŞINDA KONUMLANDIRIYORUZ"

Akşener, 23 Nisan 2020'deki mesajında, "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AN İTİBARİYLE LEGALDİR"

Bu sözlerinin kayda geçtiğini bile bile Akşener 24 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada HDP için, "Meclis'te varlığı sürdüren bir parti an itibariyle legaldir. Hukuk karşısında meşrudur" iddiasında bulundu.