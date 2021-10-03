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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırı sonrası taziye mesajı

    Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayımlandı.

    AA
    Dışişleri’nden taziye mesajı

    Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

    5 KİŞİ ÖLDÜ
    Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

    Görgü tanıkları, saldırının, Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında gerçekleştiğini ifade etmişti.

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