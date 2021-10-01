Dans etti diye Hande Sarıoğlu'nu işten kovan Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan göbek atan doktora destek çıktı! Kim daha iyi kıvırıyor?





Dün hekim hanımla birlikte gerdan kırdığı yazısının altına şu ibretlik notu düşmüştü:



"Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum."



Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?

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