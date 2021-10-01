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    • 01.10.2021 08:14
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    Dans etti diye Hande Sarıoğlu'nu işten kovan Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan göbek atan doktora destek çıktı! Kim daha iyi kıvırıyor?

    Seda Sayan'ın programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla tartışma konusu olurken her türlü tetikçiliğin kitabını yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da tepki çeken şova destek oldu. Altaylı'nın daha önce dans ettiği için kovduğu spiker Hande Sarıoğlu'nun tepkisine ve Altaylı ve Ahmet Hakan'ın çarkına yer veren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı yazısında, "Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?" ifadelerini kullandı.

    Kim daha iyi kıvırıyor?

    Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla tartışma konusu olurken her türlü tetikçiliğin kitabını yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da tepki çeken şova destek oldu.


    KİM DAHA İYİ KIVIRIYOR, KARAR SİZİN?



    Altaylı'nın daha önce dans ettiği için kovduğu spiker Hande Sarıoğlu'nun tepkisine ve Altaylı ve Ahmet Hakan'ın çarkına yer veren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı yazısında, "Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?" ifadelerini kullandı.


    İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı;

    Meslek hayatı boyunca sırtını dayadığı darbeci harbiyeliler duman olunca pandemide şansını tıbbiyede deneyen Fatih Altaylı da Banu Hanım'a destek çıkmış.


    "Hekimler eğlenemez mi? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız" diye özgürlükçü pozları kesiyor...


    Tabii Habertürk'ten evde dans ettiği görüntüleri paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu durur mu... Yapıştırıyor cevabı:


        "E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen?"

        Evet, Fatih Bey okurunun böyle mantıki çelişkileri önemsemeyeceğini bildiği için rahat hareket ediyor...



        Cümbüşe dalmadan edemeyen Ahmet Hakan'sa mazisinin elini kolunu bağladığını hatırlatarak adeta "yerim dar yoksa..." diyor.



        Dün hekim hanımla birlikte gerdan kırdığı yazısının altına şu ibretlik notu düşmüştü:

        "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum."

        Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?

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        Haberler Güncel Dans etti diye Hande Sarıoğlu'nu işten kovan Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan göbek atan doktora destek çıktı! Kim daha iyi kıvırıyor?
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