Dans etti diye Hande Sarıoğlu'nu işten kovan Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan göbek atan doktora destek çıktı! Kim daha iyi kıvırıyor?

Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla tartışma konusu olurken her türlü tetikçiliğin kitabını yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da tepki çeken şova destek oldu.
KİM DAHA İYİ KIVIRIYOR, KARAR SİZİN?
Altaylı'nın daha önce dans ettiği için kovduğu spiker Hande Sarıoğlu'nun tepkisine ve Altaylı ve Ahmet Hakan'ın çarkına yer veren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı yazısında, "Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?" ifadelerini kullandı.
İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı;
Meslek hayatı boyunca sırtını dayadığı darbeci harbiyeliler duman olunca pandemide şansını tıbbiyede deneyen Fatih Altaylı da Banu Hanım'a destek çıkmış.
"Hekimler eğlenemez mi? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız" diye özgürlükçü pozları kesiyor...
Tabii Habertürk'ten evde dans ettiği görüntüleri paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu durur mu... Yapıştırıyor cevabı: