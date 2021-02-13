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    • Magazin
    • 13.02.2021 12:30
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    • 13.02.2021 12:34
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    yeni videosu paylaştı 'ü topa tuttu: Ne kıyametler koptu kanalda ama dansımızı idare edemediler

    spor spikeri , Instagram'da yayınladığı videosunun ardından işinden olmuştu. Hande Sarıoğlu ikinci bir daha paylaşarak "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" ifadelerini kullandı. Hande Sarıoğlu ayrıca "O magazin sitelerinde yapılan ‘dans etti kovuldu’ haberlerinin altında, ‘oh olsun’ diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim.” şeklinde sert açıklamalarda da bulundu.

    Dans videosunun devamını paylaştı

    Evinde doğal halleriyle verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Habertürk eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz hafta paylaşımını yaptığı ve gündemde uzunca konuşulan dans videosu yüzünden işini kaybetti.

    Sarıoğlu, Instagram hesabından işini kaybetmesine neden olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp Habertürk yönetimine ve dansını eleştirenlere sert ifadelerle tepki gösterdi.

    İşte Hande Sarıoğlu'nun açıklamaları:

    HANDE SARIOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: "RENKLİ KİŞİLİĞİMDEN VAZGEÇMEM"
    "Akçaova'dan 2008 yılında çıkıp İstanbul'da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah'ın kulu da inkar edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmeyeceğim, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim."

    KANAL YÖNETİMİNE İSYAN: "BİZİM DANSIMIZI İDARE EDEMEDİLER"
    "Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta 'kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan 'İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın' dedim. Ama durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten."

        O İSİMLERE SERT TEPKİ: "İNSANLIĞINIZA TÜKÜREYİM"
        "O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim."

        YENİ VİDEO PAYLAŞTI
        Hande Sarıoğlu bu sert tepkisininin ardından 2. bir dans videosu daha paylaşarak "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" ifadelerini kullandı.



        HANDE SARIOĞLU KİMDİR?
        Hande Sarıoğlu 19.09.1988 tarihinde Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi.

        Çarkıfelek programının Anadolu ayağında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'nun son 3 bölümünde Nihal ile Behlül'ün düğün organizatörlüğünde rol aldı. Ayrıca şu an Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Ümit Erdim ile birlikte ''Pasaport'' yarışmasını sundu. Daha sonra Fox TV'de "Kaç Para Kaç"ı ve TV 8'de ''Böyle Çok Daha Güzelsin'' programını yaptı.

        Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başlamıştı.

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