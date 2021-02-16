Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, Habertürk binasına veda için gittiğinde bir şok daha yaşadı.
ALTAYLI'NIN SÖZLERİ ŞOK ETTİ
Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı.
Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi.
"ÖYLE POPONU SALLARSAN BÖYLE KOVULURSUN"
Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini ifade etti. Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini ileri sürdü.
Sarıoğlu "Ben Fatih Altaylı'ya saygısızlık yapmadım. Onunla tartışmamdan sonra beni o programdan çıkardı zaten" ifadelerini kullandı.
ALTAYLI PROGRAMI TERK ETMİŞTİ
Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında yayınlanan bir spor programında Altaylı'yı ve Sarıoğlu arasında tartışma yaşanmış daha sonra Altaylı sinirlendirmiş ve yayını terk etmişti.