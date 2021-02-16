"ÖYLE POPONU SALLARSAN BÖYLE KOVULURSUN"

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini ifade etti. Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini ileri sürdü.

Sarıoğlu "Ben Fatih Altaylı'ya saygısızlık yapmadım. Onunla tartışmamdan sonra beni o programdan çıkardı zaten" ifadelerini kullandı.

ALTAYLI PROGRAMI TERK ETMİŞTİ

Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında yayınlanan bir spor programında Altaylı'yı ve Sarıoğlu arasında tartışma yaşanmış daha sonra Altaylı sinirlendirmiş ve yayını terk etmişti.