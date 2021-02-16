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    • 16.02.2021 18:17
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    'dan dans ettiği için 'ten ayrılmak zorunda kalan 'na şok sözler: Öyle sallarsan böyle kovulursun

    Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı 'ten ayrılmak zorunda kalan , Habertürk binasına veda için gittiğinde bir şok daha yaşadı. 'nın söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdığını anlatan Sarıoğlu, Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle poponu sallarsan böyle kovulursun' dedi" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Altaylı'dan Sarıoğlu'na şok sözler

    Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, Habertürk binasına veda için gittiğinde bir şok daha yaşadı.

    ALTAYLI'NIN SÖZLERİ ŞOK ETTİ
    Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı.

    Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi.

    "ÖYLE POPONU SALLARSAN BÖYLE KOVULURSUN"
    Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini ifade etti. Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini ileri sürdü.

    Sarıoğlu "Ben Fatih Altaylı'ya saygısızlık yapmadım. Onunla tartışmamdan sonra beni o programdan çıkardı zaten" ifadelerini kullandı.

    ALTAYLI PROGRAMI TERK ETMİŞTİ
    Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında yayınlanan bir spor programında Altaylı'yı ve Sarıoğlu arasında tartışma yaşanmış daha sonra Altaylı sinirlendirmiş ve yayını terk etmişti.

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