1 Ekim Dünya Kahve Günü sözleri ve resimleri 2021! Dünya Kahve Günü indirimleri neler? İstanbul Kahve Festivali başladı mı, nerede?

Eylül ayının geride bırakırken 1 Ekim Dünya Kahve Günü de geldi çattı. Bugün Dünya Kahve Günü etkinlikleri ve kampanyaları araştırılıyor. Bilindiği üzere Dünya Kahve Gününün gelmesi ile beraber, birçok firma özel fırsatlar sunuyor. Ünlü kahve firmaları internet siteleri üzerinden yaptıkları kampanyaları yayınlıyorlar. Peki, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir? Dünya Kahve Günü neden kutlanıyor? Dünya Kahve Günü indirimleri nedirİşte 1 Ekim Dünya Kahve Günü sözleri ve resimleri!
KAHVENİN TARİHİ
Kahvenin ilk olarak 9'uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından bulunduğu tahmin ediliyor. O zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyopya'nın Kaffa bölgesinde geçen hikayeye göre keçiler otlarken kendiliğinden büyümüş bir bitkinin meyvelerini yediklerinde her zamankinden daha enerjik ve hareketli oluyorlar. Bunu fark eden çoban Coffea adı verilen bu bitkide bir keramet olduğunu düşünüp kendi de denemeye karar veriyor. İnsanların kahve tüketimi ilk böyle başlıyor.
Günümüzde çok sayıda ülkede kahve tarımı yapılırken üretim miktarında ilk 5 sırayı Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya alıyor.
İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirecek.
Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ve kahve sektörünün en cool yarışması Aeropress 2021, Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival'i içerisinde gerçekleşecek.