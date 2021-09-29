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    • 30.09.2021 09:03
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    • 30.09.2021 09:07
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    Seda Sayan'ın programında kırmızı elbisesiyle göbek atan Doktor Banu Küçükpolat'a TTB'den inceleme! O doktor fenomen çıktı

    Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla gündeme oturdu. Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayında roman havasıyla göbek attı. Küçükpolat'ın dansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sayan ise dakikalarca alkış tuttu. abahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan  Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a, Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi. Öte yandan Küçükpolat, sosyal medya fenomeni çıktı. İşte detaylar...

    TTB’den Seda Sayan’a konuk olan doktora inceleme talebi

    Sabahın Sultanı Seda Sayan, programında ilginç anlar yaşandı. Sağlık hakkında soruları yanıtlamak için canlı yayına çıkan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, dans şovuyla herkesi şaşkına çevirdi.

    ROMAN HAVASINI KURTLARINI DÖKTÜ

    Canlı yayında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat, müziği duyunca topuklu ayakkabı ve kırmızı elbisesiyle kurtlarını döktü.

    Roman havasında göbek atan Küçükpolat'ı izleyen Seda Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

    "LİNÇ DE YEDİM ÖVGÜ DE ALDIM"

    Dans şovunun kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım.

        Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" dedi.

        Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat'ın dansı ilgi çekmişti. Ekranlara yansıyan renkli görüntüyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

        TTB, İNCELEME TALEBİNDE BULUNDU

        Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu. TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıd,i şu ifadelere yer verildi:

            "'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

            TİKTOK'TA FENOMEN

            Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Doktor Banu Küçükpolat'ın TikTok hesabında tam 172 bin takipçisi bulunuyor.

            Eleştiri ve tepkilerin ardından bir video daha çeken Küçükpolat, "düşmanlarım çatlasın" diyerek "İsterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, isterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, ben bu Banu'yu seviyorum dostlar" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Magazin Seda Sayan'ın programında kırmızı elbisesiyle göbek atan Doktor Banu Küçükpolat'a TTB'den inceleme! O doktor fenomen çıktı
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