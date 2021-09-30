Dünya, İHA ve SİHA'lardan sonra DİHA için de sıraya girecek! İhracat rekoru gelebilir!

Türkiye İHA ve SİHA sistemlerinde sadece dünyanın konuştuğu bir platform ve altyapı kurmakla kalmadı, aynı zamanda bu oluşturduğu ekosistemin diğer ihtiyaçlara göre ürünler ortaya koyabilmesinin de önünü açtı.
Daha net bir ifadeyle Türkiye, yerli ve milli SİHA hikayesinde başrolde olan Bayraktar TB-2 ile yetinmek yerine, ondan gelen bilgi birikimini TB-3, Akıncı, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ve Milli İnsansız Muharip Uçak projelerine aktararak yola devam etti.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TEKNOFEST 2021'de ilk kez görücüye çıkan Bayraktar DİHA da bu projelerden biri. Söz konusu hava aracı sadece teknik özellikleri, imkan ve kabiliyetleriyle değil ortaya koyduğu yaklaşım tarzıyla da ayrı bir parantezi hak ediyor.
Biz de bu parantez için Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan görücüye çıkan DİHA'nın detaylarını anlattı.
İSTİHBARAT VE KEŞİF İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
TRT Haber'de yer alan habere göre, Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan, uzun zamandır konuşulan ancak ilk kez görücüye çıkan Bayraktar DİHA'nın dikey iniş-kalkış yapabilme özelliği sayesinde piste ihtiyaç duymayacağını anlatıyor.