Dünya, İHA ve SİHA'lardan sonra DİHA için de sıraya girecek! İhracat rekoru gelebilir!

Türkiye İHA ve SİHA sistemlerinde sadece dünyanın konuştuğu bir platform ve altyapı kurmakla kalmadı, aynı zamanda bu oluşturduğu ekosistemin diğer ihtiyaçlara göre ürünler ortaya koyabilmesinin de önünü açtı.

Daha net bir ifadeyle Türkiye, yerli ve milli SİHA hikayesinde başrolde olan Bayraktar TB-2 ile yetinmek yerine, ondan gelen bilgi birikimini TB-3, Akıncı, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ve Milli İnsansız Muharip Uçak projelerine aktararak yola devam etti.