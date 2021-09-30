CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Mücahit'i belediyede işe sokarak seçim borcunu ödüyor

İmamoğlu göreve gelir gelmez önce işçi kıyımı yaparak eski kadroları bir bir boşalttı. Ardından seçim ortağı HDP'li seçmenleri belediyelerin kadrosuna yerleştirmeye başladı. Her yerde binlerce insana iş bulduk diye reklamını yapan İmamoğlu gerçekte binlerce insanı işsiz bıraktı.







İmamoğlu'nun son olarak HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit'i, Kültür AŞ çalışanı olarak işe aldığı kaydedildi.







FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ KİŞİYE DİKKAT!

Olayın patlak vermesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda İmamoğlu'nun birlikte fotoğraf çektirdiği ve Hüda Kaya'nın büyük oğlu olduğu belirtilen Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı olduğu fotoğraflara yer verildi.













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