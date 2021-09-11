Başkan Erdoğan, İBB Başkanı'nı Fatih'e benzeten Akşener'e sert çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu:

ÖRNEK OLDUK: Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye vardır. Benzer afetlere maruz kalan Batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazken, devletimiz bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir.

YALAN TERÖRÜ: Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesidir. Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar.

FATİH KİM SİZLER KİM: Ne diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Bay Kemal o da yine aynı yürüyüşü yapanlardandı.

EN BÜYÜK PAY KADINLARIMIZIN

Başkan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın istişare ve eğitim kampının açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan, "Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir" dedi.

REKOR BÜYÜME

Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

ERDOĞAN'I AĞLATAN ŞİİR

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Erdoğan'a yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan'a okuduğu Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiiri dinletildi. O anlarda duygulanan Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.