İstanbul'da dikkat çeken operasyon: 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.