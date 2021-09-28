Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? E-nabız, Hayat Eve Sığar…

Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.

AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?

Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar.