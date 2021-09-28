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    Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? E-nabız, Hayat Eve Sığar…

    Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? Sorularına yanıt aramaya başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama büyük önem taşıyor ve bu noktada alınan önlemler ile salgının hızını azaltmak amaçlanıyor. Aşıya teşvik için önemli bir adım atılması gündeme geldi ve aşı kartının zorunlu olup olmayacağı, nerelerde isteneceği merak konusu oldu. Peki E-nabız, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl çıkarılır? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Aşı kartı nasıl çıkarılır?

    Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? E-nabız, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bazı yerlerde HES kodu yerine aşı kartı isteneceği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve vatandaşlar heyecanla araştırmalara başladı. Peki gerçekten zorunlu mu oldu? İşte detaylar...

    AŞI KARTI NEDİR?

    Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.

    Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.

    AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?

    Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar.

        HAYAT EVE SIĞAR HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

        HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçin.

        Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

        Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

        E-NABIZ AŞI KARTI NASIL ALINIR?

        Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın. Bu ekrana aşağıdaki linke tıklayarak girebilirsiniz.
        Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.
        Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.
        Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.
        Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.
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        Haberler Güncel Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? E-nabız, Hayat Eve Sığar…
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