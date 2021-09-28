Aşı kartı nasıl çıkarılır? AVM, kafe ve restoranlarda Covid 19 aşı kartı zorunlu mu oldu? E-nabız, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bazı yerlerde HES kodu yerine aşı kartı isteneceği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve vatandaşlar heyecanla araştırmalara başladı. Peki gerçekten zorunlu mu oldu? İşte detaylar...
AŞI KARTI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.
Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?
Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar.