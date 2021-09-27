2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç oldu? İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

Yüz binlerce öğrencinin katılımı ile 5 Eylül tarihinde oluşturulan İOKBS bursluluk imtihanının neticeleri amacıyla heyecan arttı. Ortaokul ve lise öğrencileri imtihan taban puanlarını ve kaç puanla imtihanın kazanılacağı konusu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. MEB doğrultusundan duyurulan takvimdeki verilere göre, imtihan neticeleri 28 Eylül Salı günü meb.gov.tr adresinde öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, İOKBS PYBS bursluluk imtihanı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte merak edilen bulgular

İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İOKBS bursluluk sınavı 2021 yılı taban puanları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak 2020 yılında puanlar şöyleydi:

İşte İOKBS geçen yılın taban puanları: