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    • 28.09.2021 09:40
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    2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç oldu? İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri amacıyla heyecan sürüyor ve gözler taban puanlarına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın neticeleri 28 Eylül'de açıklanacak. Bu tarafta da da taban puanları ve sınavın kaç puanla kazanılacağı arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte sınava dair bulgular

    İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

    Yüz binlerce öğrencinin katılımı ile 5 Eylül tarihinde oluşturulan İOKBS bursluluk imtihanının neticeleri amacıyla heyecan arttı. Ortaokul ve lise öğrencileri imtihan taban puanlarını ve kaç puanla imtihanın kazanılacağı konusu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. MEB doğrultusundan duyurulan takvimdeki verilere göre, imtihan neticeleri 28 Eylül Salı günü meb.gov.tr adresinde öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, İOKBS PYBS bursluluk imtihanı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte merak edilen bulgular

    İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

    İOKBS bursluluk sınavı 2021 yılı taban puanları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak 2020 yılında puanlar şöyleydi:

    İşte İOKBS geçen yılın taban puanları:

    5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

    5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

    5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

    5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

    5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

    6. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

    6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

    6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

    6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        8. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        9. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

            11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

            11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

            11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

            11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

            11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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            Haberler Güncel 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç oldu? İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
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