5,6,7,8,9,10,11.sınıf bursluluk sınavı soruları cevapları 2021 pdf! İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

meb.gov.tr: 5,6,7,8,9,10,11.sınıf bursluluk sınavı soruları cevapları 2021 pdf! 2021 İOKBS bursluluk soru cevapları açıklandı mı? Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde tamamlandı. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. Peki bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
2021 BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılmadı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Geride bıraktığımız yıl sınav 5 Eylülde düzenlenmiş soru ve cevapları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2021 yılında benzer şekilde Bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının 8 Eylül Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
İOKBS 2021 SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
5,6,7,8 ile hazırlık sınıfı, lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sorularını ve cevapları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılıyor. Öğrenciler herhangi bir işleme gerek kalmadan İOKBS sınavı soruları ve cevapları açıklandığında meb.gov.tr'de cevap anahtarını görüntüleyebilir. Açılan ekranda her sınav için ayrı ayrı kitapçık bulunurken soruların doğru yanıtları en aşağıda bulunmaktadır.