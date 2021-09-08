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    • 08.09.2021 17:34
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    5,6,7,8,9,10,11.sınıf bursluluk sınavı soruları cevapları 2021 pdf! İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

    5 Eylül Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. 2021 İOKBS (PYBS) sınavına katılan öğrencilere sınavda 100 soru soruldu ve 120 dakikada sınav tamamlandı. Öğrenciler bursluluk sınavı cevaplarını öğrenerek puan hesaplama yapmak istiyor. Bu kapsamda binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

    meb.gov.tr: 5,6,7,8,9,10,11.sınıf bursluluk sınavı soruları cevapları 2021 pdf! 2021 İOKBS bursluluk soru cevapları açıklandı mı? Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde tamamlandı. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. Peki bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    2021 BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılmadı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Geride bıraktığımız yıl sınav 5 Eylülde düzenlenmiş soru ve cevapları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2021 yılında benzer şekilde Bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının 8 Eylül Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

    İOKBS 2021 SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

    5,6,7,8 ile hazırlık sınıfı, lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sorularını ve cevapları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılıyor. Öğrenciler herhangi bir işleme gerek kalmadan İOKBS sınavı soruları ve cevapları açıklandığında meb.gov.tr'de cevap anahtarını görüntüleyebilir. Açılan ekranda her sınav için ayrı ayrı kitapçık bulunurken soruların doğru yanıtları en aşağıda bulunmaktadır.

        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İOKBS sınavının sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        İOKBS BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

        2021 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

        Bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama olarak puanlar şu şekildedir;

        Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72

        Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155

        Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879

        2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Güncel 5,6,7,8,9,10,11.sınıf bursluluk sınavı soruları cevapları 2021 pdf! İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?
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