PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek? 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları

Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 5 Eylül'de oluşturulan sınava aşağı yukarı 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın neticelerinin açıklanması bekleniyor. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.