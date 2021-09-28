PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek? 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları

Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 5 Eylül'de oluşturulan sınava aşağı yukarı 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın neticelerinin açıklanması bekleniyor. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
İşte İOKBS geçen yılın taban puanları:
PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN TAVAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!
5. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, varolduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, varolduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, varolduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: başka çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve varolduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, varolduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve varolduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve varolduğu yerde okul yok 352,656 puandır.