PYBS bursluluk sınav sonuç sorgulama! Bursluluk kaç puan ile kazanılır? 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı 2021 yılında 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Şimdi ise tüm gözler sınav sonuçları için MEB'e çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf taban-tavan puanları hakkında açıklamalara çevrildi. Her sene düzenlenen bursluluk sınavları özellikle düşük bütçeli ailelerin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak varsayılıyor. Peki, 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları kaç? İşte odsgm.meb.gov.tr ile 2021 PYBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre İOKBS sınavı 28 Eylül'de açıklanacak.
BURSLULUK SINAVI TABAN - TAVAN PUANLARI
Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:
Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.
Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.
2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.