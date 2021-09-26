Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2021 10:07
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Ortağının Kürt sorunu açıklaması ve HDP'den gelen yanıt Akşener'in kimyasını bozdu!

    Son günlerde gündemi meşgul eden Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu sözlerine HDP’den gelen yanıt büyük tepki çekmişti. Gözler Millet İttifakı’nın diğer ortağı ve kendisini milliyetçi olarak tanıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çevrilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, durumun Akşener’in kimyasını bozduğunu yazdı. Övür, Akşener’in parti olarak bu durumda ne yapacağı ile ilgili bir açıklama yapamadığını söyleyerek “Yarın Kandil adına Cemil Bayık'ı da devreye sokarlarsa hiç şaşmamak gerekiyor. Henüz HDP içinde neler olduğunu görmedik. Asıl depremi Öcalancılar ile Selocular arasındaki kavgada göreceğiz” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Nihayet CHP ve İYİ Parti, zurnanın zırt dediği yere geldi. Siyaset mühendisliğinde, -siz buna büyük operasyon da diyebilirsiniz- bütün hesap HDP'yi tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi karşılıksız Millet İttifakı'na yamamaktı. Projenin silahı bıraktırmak gibi bir hedefi de yoktu.

    Büyük patron Biden da bunu istiyordu.

    Ancak, 40 yıldır siyasete alan açmak için başlatılan çözüm süreçlerini kendi hırsları, küçük iktidar hesapları için feda eden Kandil'in baronları buna kolay kolay yanaşmaz.

    Çünkü onların derdi, sistemin demokratikleşmesi, halkın rahat nefes alması falan değil. Dertleri, kendilerinin hâkim olacağı adı "demokratik" ama gerçekte despotik "özerk" iktidar alanları oluşturmak...

        Bu yüzden bu yapı, yani PKK-Kandil ve siyasi uzantısı HDP, arkasında güçlü bir halk desteği olan ve riske girip çözüm süreçleriyle cumhuriyet tarihinde Kürtlerle ilgili en radikal adımları atan Başkan Erdoğan'ı bile ABD'nin aparatlığına soyunarak sattı

        Şimdi CHP, yanına da İP'i alarak, AK Parti'nin 15 yıllık tecrübesini de yok sayarak bu yapıyla "Kürt sorunu"nu çözeceğini söylüyor. Hem de ne olduğu bilinmeyen vaatlerle...

        İlk adımı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attı: "Meşru muhatap HDP'dir, İmralı değil..."
        Ortalık birden karıştı. Kargaşanın fitilini de İmralı'nın kurdurduğu HDP'nin bir önceki eşbaşkanı Sezai Temelli ateşledi: "Asıl irade İmralı'dır."

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li başkandan Erdoğan’ın fotoğraflarını asanlara tehdit
        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Ortağının Kürt sorunu açıklaması ve HDP'den gelen yanıt Akşener'in kimyasını bozdu!
            SON DAKİKA