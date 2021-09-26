Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Ortağının Kürt sorunu açıklaması ve HDP'den gelen yanıt Akşener'in kimyasını bozdu!

Bu yüzden bu yapı, yani PKK-Kandil ve siyasi uzantısı HDP, arkasında güçlü bir halk desteği olan ve riske girip çözüm süreçleriyle cumhuriyet tarihinde Kürtlerle ilgili en radikal adımları atan Başkan Erdoğan'ı bile ABD'nin aparatlığına soyunarak sattı