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    • 27.09.2021 11:58
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    İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.

    AA
    İstanbul’da yeni taksiler için başvurular başladı

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine yapılabilecek.

    SON BAŞVURU 26 EKİM
    Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken, bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

    FAZLA BAŞVURU OLURSA KURA ÇEKİLECEK
    Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

    Hat bazında, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek.

    SIFIR KİLOMETRE ARAÇ İLE BAŞLAYACAK
    Kura sonucunda taksi-dönüşüme hak kazanan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

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