Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Konsey sonrası "Ermenistan ile görüşme olacak mı" sorusuna cevap verdi

Çavuşoğlu, tüm tarafların kazançlı çıkacağı bu fırsatların bütün ülkeler tarafından değerlendirilmesi umudunu da dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan ve Sayın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev, bölgede barış, istikrar ve refah isteklerini defalarca vurguladılar." değerlendirmesini yaptı.

Türk Konseyi'nin Karabağ'da yüksek düzeyli toplantı yapmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Türk Konseyi, vatan muharebesi sırasında yayımladığı bir bildiriyle can Azerbaycan'a desteğini güçlü bir şekilde vurgulamıştır." dedi.