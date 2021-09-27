Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Konsey sonrası "Ermenistan ile görüşme olacak mı" sorusuna cevap verdi

Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Konsey toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi üyelerinin de Afganistan konusunda beklenti ve kaygılarının benzer olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, azınlık ve kadın hakları dahil insan haklarının korunması, düzeniz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi gibi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor." diye konuştu.
Toplantıda bu kapsamda atılabilecek adımların değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Başta komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi." dedi.
"KARABAĞ'IN ÇATIŞMADAN ÇOK BARIŞ VE KALKINMAYLA ANILMASINI İSTİYORUZ"