Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2021 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2021 13:37
    ABONE OL

    Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü

    Fahiş fiyat tartışmalarının gündemi meşgul ettiği şu günlerde sosyal medyaya düşen bir görüntü olay yarattı. Görüntülerde fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzenin çöpe atıldığı görüldü.

    Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar!

    Sosyal medya, ne zaman çekildiği bilinmeyen bu görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde tonlarca sebzenin çöp döküm sahasına döküldüğü görülüyor.



    Olayı görüntüleyen bir vatandaş, duruma tepki göstererek "Bakın arkadaşlar. Şu anda bölgemizde bulunan çöp döküm sahasındayız. Domates, patlıcan, salatalık ve kabaklar bu şekilde çöpe dökülüyor. Ülkemizin 83 milyon vatandaşı bizlerden üretim, yiyecek beklerken ortadaki durum bu şekilde." dedi.

    Aynı vatandaş, vatandaş, "Bunlar günah değil mi? Muhtaç olan insanlara ulaştırılması sağlansa daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.



    FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE KABİNENİN GÜNDEMİNDE
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

    En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Delilleri mi gizlediler?
    Haberler Güncel Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü
        SON DAKİKA