Başkan Erdoğan'dan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalar





Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatıda toplayarak, kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Ankara'ya modern bir adliye binası yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.





ANKARA ADLİYESİ



İnşallah, 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.



VESAYETÇİLERİN ÖNÜNE CÜBBESİNİ SEREN SÖZDE YARGI MENSUPLARI GÖRDÜK

Adaletin tecellisi için sağlıklı çalışma ortamının önemi tartışma götürmez. Sadece modern binalar ile adaletin tesis edilmeyeceği de gerçektir. Temel şart, güçlü, tarafsız, bağımsız ve uluslararası normları özümsemiş bir hukuk sisteminin varlığıdır. Türk hukuk sisteminin açmazı, 10 yılda bir antidemokratik müdahaleye maruz kalmış olmasıdır. Bu ülke sadece belli siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür.





Uyduruk davalarla, başbakan ve bakanların asıldığı, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük. Türk yargısına musallat olan zihniyete karşı da amansız bir mücadele yürüttük. 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk.

YARGI PAKETLERİ

Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik. 1. pakette hak ve özgürlükleri güçlendiren yaklaşımla, ceza muhakemesinde ciddi değişiklikler yaptık. 2. pakette infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini insan odaklı anlayışla güçlendirdik. İnfaz hakimliği ile mekanizmayı daha etkin hale getirdik. 3. pakette özel hukuk alanında sadeleştirici yenilikleri hayata geçirdik. 4. yargı paketi ile mağdur odaklı adalet anlayışımızı ortaya koyan yeniliklere imza attık. Masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdık.









