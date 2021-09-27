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    • 27.09.2021 14:17
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    Başkan Erdoğan'dan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;


    Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum.

    HAKİM VE SAVCI SAYIMIZI 22 BİN 859'A YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ
    Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız.




    MAHKEMELERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK
    6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte bir çok adım attık. Hakim - savcı sayısını neredeyse 2.5 kat arttırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylarından hakim ve savcılarımızın çalışma şartlarına kadar her alanda iyileştirmelere gittik.



    Adalet kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi iradenin kalkınmaya yönelik yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur.

        Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz.



        Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatıda toplayarak, kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Ankara'ya modern bir adliye binası yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.


        ANKARA ADLİYESİ

        İnşallah, 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.


        VESAYETÇİLERİN ÖNÜNE CÜBBESİNİ SEREN SÖZDE YARGI MENSUPLARI GÖRDÜK
        Adaletin tecellisi için sağlıklı çalışma ortamının önemi tartışma götürmez. Sadece modern binalar ile adaletin tesis edilmeyeceği de gerçektir. Temel şart, güçlü, tarafsız, bağımsız ve uluslararası normları özümsemiş bir hukuk sisteminin varlığıdır. Türk hukuk sisteminin açmazı, 10 yılda bir antidemokratik müdahaleye maruz kalmış olmasıdır. Bu ülke sadece belli siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür.

        Uyduruk davalarla, başbakan ve bakanların asıldığı, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük. Türk yargısına musallat olan zihniyete karşı da amansız bir mücadele yürüttük. 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk.

        YARGI PAKETLERİ
        Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik. 1. pakette hak ve özgürlükleri güçlendiren yaklaşımla, ceza muhakemesinde ciddi değişiklikler yaptık. 2. pakette infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini insan odaklı anlayışla güçlendirdik. İnfaz hakimliği ile mekanizmayı daha etkin hale getirdik. 3. pakette özel hukuk alanında sadeleştirici yenilikleri hayata geçirdik. 4. yargı paketi ile mağdur odaklı adalet anlayışımızı ortaya koyan yeniliklere imza attık. Masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdık.





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