Başkan Erdoğan'dan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum.
HAKİM VE SAVCI SAYIMIZI 22 BİN 859'A YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ
Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız.
MAHKEMELERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK
6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte bir çok adım attık. Hakim - savcı sayısını neredeyse 2.5 kat arttırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylarından hakim ve savcılarımızın çalışma şartlarına kadar her alanda iyileştirmelere gittik.
Adalet kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi iradenin kalkınmaya yönelik yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur.