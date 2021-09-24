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    • 24.09.2021 16:41
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    Murat Ülker'in "kar marjımız düşük" iddiası rakamlarla yalanlandı! Zincir marketler WhatsApp grubundan anlaşıp fiyat mı yükseltiyor?

    Özellikle hal ve marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni eylem planı hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın da gündeminde olan eylem planına göre vatandaşın cebine göz dikenlere geçit verilmeyecek. Peki raflardaki fiyatları pompalayan zincir marketler hangileri? Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Üreticinin 2 liraya sattığı ürünler marketlerde nasıl 10 liradan satılıyor? "Market buradaki en zavallı kesim" diyerek zamları savunan Murat Ülker nasıl çark etti? Zincir marketler Whatsapp grubu kurarak fiyatları birlikte mi belirliyor? Marketler nasıl enflasyonun üzerinde zam yapıyor? İşte detaylar...

    Zincir marketler WhatsApp grubundan mı anlaşıyor?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York'taki Türkevi'nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir." dedi.

    FAHİŞ FİYAT EYLEM PLANI BELLİ OLDU! İŞTE ATILACAK İLK ADIMLAR
    Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak. Aynı dönemde tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'ında da gıda politikalarının fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı.

    İSTİKRAR KOMİTESİ İŞ BAŞINDA OLACAK
    Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak, bunlar etkin şekilde kullanılacak.

    Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle güvenli biçimde, en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılacak. Dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Halk Yasası da Meclis'e sunulacak.

    TOHUM VE GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK
    Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılarak sürdürülecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.

    MERKEZ BANKASI MESAİDE
    Erken Uyarı Sistemi "arz, fiyat ve tedarik zinciri" izleme olmak üzere üç ayaktan oluşacak. Fiyat izleme sistemiyle ürün fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Merkez Bankası çatısı altında kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü; fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıyan gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına yönelik verileri detaylı ve zamanlı inceleyerek erken uyarı fonksiyonu görecek.

        FAHİŞ FİYATTA ERKEN UYARI SİSTEMİ
        Erken Uyarı Sistemi ile tarımsal ürün arzı, fiyatlar ile tarladan markete arz zinciri yakından takip edilecek. Sistem, tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığını ürün bazında belirleyerek bunun fiyatlara yansımasını önleyecek önlemlerin alınmasına öncülük yapacak.

        FİYATLARA YANSIMADAN TEDBİR ALINACAK
        Yeni sistemle tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığı ürün bazında tespit edilecek. Tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen verilere göre, yurtdışı fiyatlar, diğer yapısal unsurlar tasnif edilerek gıda ürünlerinin fiyatlarına yansımadan tedbir alınacak.

        Geçici arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine söz konusu eksiklik fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem getirilecek. Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

        KRİTİK ÜRÜNLERE ALIM GARANTİSİ
        Hükümet gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında ürün bazında tedbirler alarak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

        VATANDAŞIN CEBİNE KİMLER GÖZ DİKTİ?
        Market raflarındaki hortum A Haber canlı yayınında ele alındı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuya ilişkin çarpıcı bilgileri paylaştı. Güngör'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



        TARLADAN RAFA KADAR KİMLER KAZANIYOR?
        "Şimdi bu Hal Yasası uzun zamandır tartışılıyor. Hal Yasası ile şu değişecek: Tarladan aldığınız, üreticiden aldığınız ürün önce hale geliyor. O arada tüccarlar ve komisyoncular var. Antalya haline geliyor, İstanbul haline geliyor, arada komisyoncu geçiyor, tüccarı geçiyor, sevkiyatçıyı geçiyor. Sonra markete gidiyor. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın çalışması vardı. Burada aracılık maliyetinin yüzde 45 ettiğine dair bankanın çok ciddi bir araştırması vardı. Yani bir ürünü tarladan markete gelene kadar incelemişler. O aradaki aracılık maliyeti yüzde 45. Hal yasasıyla bir takım düzenlemeler olacak.



        Bence önemli bir hamle de Perakende Yasası. O da çok önemli. Özellikle zincir marketler ve bütün sektörü ilgilendiren bir yasa olacak.

        MARKETLERDE FAHİŞ FİYATLAR
        Mesela domatesi üreticiden aldığımızda; tarlada domatesi üretici 2 liraya satıyor. Hal aşamasına geldiğinde 4 lira, biz marketten alıyoruz 8 liraya.

        Dolma biber mevsimi dışında değil şu anda. Şu an üreticide 2 lira. Markette bir kilo dolma biberi 12 liraya alıyoruz.



            WHATSAPP GRUBU İDDİASI
            Marketlerin kendi aralarında fiyat belirlediği, WhatsApp grupları kurduğu, mailler üzerinden yazıştıklarına dair ciddi bulgular var. Dolayısıyla rekabet ortamının oluşması için bu marketlerin kendi başlarına fiyat politikasını belirlemesi lazım.

            MURAT ÜLKER'İN "KAR MARJI YÜZDE 1.5" İDDİASI
            Markalı ürünlerde bu tip hesaplar var. Markalı ürünlerde yüzde 40'a yakın brüt kar marjı var. Bunun içerisinde işletme giderlerini çıkardığınızda yüzde 25 oranından bahsediliyor maksimum. İşletme giderlerinin çoğunu zaten üreticiye yani rafa ürününü koymak isteyen kişiye yüklemiş oluyorlar. Enerji bedelini, istihdam bedelini, insert bedelini. Her şeyi üretici de markete girebilmek için o bedellere razı oluyor. Yüzde 25'e yakın hadi yine de maksimum böyle bir işletme giderinden bahsetseniz geriye kalıyor yüzde 15. Yani 1.5 ise geriye kalan yüzde 13.5'luk para nerede diye sormak lazım.

            MURAT ÜLKER'İN AÇIKLAMALARI
            Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, fahiş zamları savunarak "Herhangi bir Fahiş Fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. " iddiasında bulunmuştu.

            Ülker, daha sonra çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker'in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.

            Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.

            Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

            Yıldız Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü

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            Haberler Güncel Murat Ülker'in "kar marjımız düşük" iddiası rakamlarla yalanlandı! Zincir marketler WhatsApp grubundan anlaşıp fiyat mı yükseltiyor?
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