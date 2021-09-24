Murat Ülker'in "kar marjımız düşük" iddiası rakamlarla yalanlandı! Zincir marketler WhatsApp grubundan anlaşıp fiyat mı yükseltiyor?





WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Marketlerin kendi aralarında fiyat belirlediği, WhatsApp grupları kurduğu, mailler üzerinden yazıştıklarına dair ciddi bulgular var. Dolayısıyla rekabet ortamının oluşması için bu marketlerin kendi başlarına fiyat politikasını belirlemesi lazım.



MURAT ÜLKER'İN "KAR MARJI YÜZDE 1.5" İDDİASI

Markalı ürünlerde bu tip hesaplar var. Markalı ürünlerde yüzde 40'a yakın brüt kar marjı var. Bunun içerisinde işletme giderlerini çıkardığınızda yüzde 25 oranından bahsediliyor maksimum. İşletme giderlerinin çoğunu zaten üreticiye yani rafa ürününü koymak isteyen kişiye yüklemiş oluyorlar. Enerji bedelini, istihdam bedelini, insert bedelini. Her şeyi üretici de markete girebilmek için o bedellere razı oluyor. Yüzde 25'e yakın hadi yine de maksimum böyle bir işletme giderinden bahsetseniz geriye kalıyor yüzde 15. Yani 1.5 ise geriye kalan yüzde 13.5'luk para nerede diye sormak lazım.



MURAT ÜLKER'İN AÇIKLAMALARI

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, fahiş zamları savunarak "Herhangi bir Fahiş Fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. " iddiasında bulunmuştu.



Ülker, daha sonra çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker'in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.



Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.

Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü