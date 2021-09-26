Vav TV İzle
Haberler Güncel Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine, bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı gündeminde ise 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar, koronavirüste yeni tedbirler, yargı reformu ve ABD ziyareti olacak. Peki 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar için nasıl adımlar atılacak? Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...

26.09.2021 13:23 - Son Güncelleme: 27.09.2021 07:37
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

ARTAN VAKA VE VEFAT SAYILARI DA ELE ALINACAK
Koronavirüsle mücadele de gündem başlıklarından biri olacak. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak.

SON DAKİKA