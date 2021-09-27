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    • 27.09.2021 13:21
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    İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir, çocuğu var mı? İlhan Kesici'nin siyaset yaptığı partiler!

    Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren siyasetçi İlhan Kesici'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı olacağı iddia edildi. İddiların ardından İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir, çocuğu var mı? İlhan Kesici hangi partilerde siyaset yaptı? soruları gündeme geldi. İlhan Keskin Binhan Demirelİşte İlhan Kesici'nin hayatı ve biyografisi!

    takvim.com.tr
    İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir, çocuğu var mı? İlhan Kesici’nin siyaset yaptığı partiler!

    Siyasetçi İlhan Kesici hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bir zamanlar İBB Başkan adayı olarak seçimlere katılan İlhan Kesici'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adauı olacağı ileri sürüldü. Bu gelişmelerin arkasından, İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İlhan Kesici hangi partilerde siyaset yaptı? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    İLHAN KESİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

    İlhan Kesici 1948 Sivas Zara doğumludur. Nuri ve Kesici çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen Kesici ilk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kesici yüksek lisansını da aynı fakültede bitirdi. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır.

    İLHAN KESİCİ'NİN YER ALDIĞI PARTİLER!

    20. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)

    Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

    23. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)

    Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

    25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)

    Yabancı Dil: İngilizce

        MİLLET İTTİFAKI ADAYI İDDİASI

        Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.

        Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.
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        Haberler Güncel İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir, çocuğu var mı? İlhan Kesici'nin siyaset yaptığı partiler!
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