İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir, çocuğu var mı? İlhan Kesici’nin siyaset yaptığı partiler!

Siyasetçi İlhan Kesici hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bir zamanlar İBB Başkan adayı olarak seçimlere katılan İlhan Kesici'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adauı olacağı ileri sürüldü. Bu gelişmelerin arkasından, İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İlhan Kesici hangi partilerde siyaset yaptı? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar!