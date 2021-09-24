Vav TV İzle
Haberler Dünya İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

Dünyayı 2019 Kasım ayından bu yana resmen esir alan koronavirüs bitmek tükenmek bilmiyor. Her gün yeni bir varyantı çıkan koronavirüsün semptomları değişti. "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yöneten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyledi. İşte detaylar.

24.09.2021 09:07 - Son Güncelleme: 24.09.2021 09:30
İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

208 milyon kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.

İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ
Bu duruma dikkat çeken "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.

SON DAKİKA