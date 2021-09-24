İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!
Dünyayı 2019 Kasım ayından bu yana resmen esir alan koronavirüs bitmek tükenmek bilmiyor. Her gün yeni bir varyantı çıkan koronavirüsün semptomları değişti. "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yöneten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyledi. İşte detaylar.
24.09.2021 09:07
- Son Güncelleme: 24.09.2021 09:30
Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.
208 milyon kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ
Bu duruma dikkat çeken "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.