İngiliz profesör tek tek saydı! Koronavirüsün belirtileri değişti! Eğer bunları yaşıyorsanız koronavirüs olabilirsiniz!

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.