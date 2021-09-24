İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı! İSMEK kayıt 2021-2022: İSMEK kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var?



Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

İSMEK BÖLÜMLERİ NELER?

Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Dil Eğitimleri

Grafik ve Teknik Tasarım

Güzellik ve Saç Bakımö Hizmetleri

Hayvan Yetiştiriciliği

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

Muhasebe ve Finans

Müzik

Örgü ve İşleme Sanatları

Robotaik ve İnovasyon

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sanat ve Tasarım

Süsleme Sanatları

Turizm ve Otelcilik

Tabancı Diller

Yönetim ve Hizmet

Ziraat